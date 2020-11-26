تسيير دورية مشتركة للقوات الروسية والاحتلال التركي شرق كوباني

وانطلقت الدورية من قرية غريب الحدودية، شرق مدينة كوباني، على الحدود السورية التركية بمشاركة ٤ مدرعات روسية و٤ مدرعات تركية.

وستجوب الدورية قرى تقع على مقربة من الحدود شرق كوباني، ثم تعود لتنتهي في نقطة البداية.

تسيير الدوريات يأتي في إطار التفاهم الذي توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية يوم الـ٢٢ من تشرين الأول العام الفائت، والذي نص على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى ما بعد 30 كيلو مترًا من الحدود، وتسيير دوريات داخل الأراضي السورية بعمق لا يزيد عن 10 كيلو مترات.

كما نص التفاهم على إيقاف العمليات القتالية في المنطقة، لكن الخروقات من جانب تركيا ومرتزقتها ما تزال مستمرة منذ ذلك الحين وإلى الآن.

وتقصف دولة الاحتلال والمرتزقة التابعون لها قرى كري سبي/تل أبيض وعين عيسى وتل تمر وزركان ومنبج بشكل شبه يومي، إضافة إلى شن هجمات برية بين الحين والآخر، كان آخرها في ناحية عين عيسى قبل أيام، حين حاول المرتزقة التقدم باتجاه مركز الناحية، لكن قوات سوريا الديمقراطية التي تلتزم ببنود الاتفاق تصدت للهجوم في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس، وأحبطت المخطط التركي مرة أخرى.

ANHA