تسيير دورية مشتركة بين روسيا والاحتلال غرب كوباني

وجابت الدورية اليوم قرى تقع غربي مدينة كوباني بمشاركة 11 مدرّعة، 4 تركية و7 روسية، إضافةً إلى مروحيتين روسيتين، انطلاقاً من قرية آشمة الحدودية وصولاً إلى تلّة الإذاعة غرب كوباني.

وتسيّر الدوريات، تطبيقا لبنود اتفاقية سوتشي التي وقّعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قبل أكثر من عام، انتشرت قوات الحكومة السورية على الحدود التركية السورية ومناطق التماس مع الاحتلال التركي، إضافةً إلى بناء نقاط روسية عدّة من المفترض أن تراقب وقف إطلاق النار الذي اعتُبر من أبرز بنود الاتفاقية.

كما نصّت الاتفاقية على تسيّير دوريات مشتركة روسية وتركية في المنطقة الحدودية، فمن جانب قوات سوريا الديمقراطية، جرى تطبيق بنود الاتفاقية، إذ التزمت قسد بوقف إطلاق النار وانسحبت من المناطق الحدودية كما لم تتسبّب بأيّة عوائق أمام تسيّير الدوريات.

لكن الجانب التركي واصل ومنذ اليوم الأول شنّ هجماته على المنطقة، من خلال عمليات القصف والهجمات البرية، وعبر الطائرات المسيّرة، ممّا أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بين جريح وقتيل على مدار أكثر من عام.

وأمام الخروقات التركية، لم تتحرّك روسيا التي تعتبر الطرف الضّامن في الاتفاق لوقف الخروقات التركية، وهو ما كان محط انتقاد وسخط الأوساط في مناطق شمال وشرق وسوريا.

وفي عين عيسى تقصف المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا الناحية ومحيطها بشكل شبه يومي، كما تشنّ منذ أيام هجمات برّية في محاولة للتقدُّم واحتلال أراضٍ جديدةٍ، لكن قوات سوريا الديمقراطية تصدّت للهجمات التي لم تسفر حتى اللحظة عن أن جديد من حيث خارطة السيطرة على الأرض.

(ج)

ANHA