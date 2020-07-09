تسيير دورية مشتركة على الحدود السورية التركية غرب كوباني

وانطلقت الدورية من قرية آشمة الحدودية بمشاركة 4 مدرعات من كل جانب إضافة إلى مشاركة مروحيتين روسيتين.

ومن المقرر للدورية أن تجوب قرى "آشمة، جارقلي، جبنة، البياضية، زورمغار، مشكو، بيندر، قره قوي، قوله، سوسان، بوبان، خورخوري، ديكمداش، قران"، ثم تنتهي في قرية آشمة من حيث مكان الانطلاق.

وواجه سكان بعض القرى التي مرت منها الدورية المدرعات التركية بالحجارة رفضا على دخولها إلى الأراضي السورية، إذ يرى سكان مناطق شمال وشرق سوريا تركيا على أنها قوة احتلال في سوريا.

ويأتي تسيير الدوريات بين الجانبين الروسي والتركي على الحدود السورية التركية شمال وشرق سوريا تنفيذا لمقررات اجتماع سوتشي الذي جمع أردوغان وبوتين يوم الـ22 من تشرين الأول العام المنصرم.

(د أ- ز س/ج)

ANHA