تسيير الدورية المشتركة الـ 45 بين الاحتلال التركي وروسيا غرب الدرباسية

وانطلقت الدورية الروسية- التركية من باب شيرك الحدودي 13 كم غرب مركز ناحية الدرباسية، وتألفت الدورية من 5 مدرّعات روسية، و4 مدرّعات تركية، برفقة حوّامتين روسيتين.

وجابت الدورية المشتركة القرى الغربية لناحية الدرباسية، وهي: شيرك، دليك، ملك، بيركنيس، قيروان، ظهر العرب، خزنة إبراهيمية، فقيرة، وحليوى.

وعادت مدرّعات الاحتلال التركي أدراجها إلى الأراضي التركية، فيما توجّهت المدرّعات الروسية إلى قاعدتها في قامشلو.

وتعدّ هذه الدورية الـ 45 منذ توقيع اتفاقية سوتشي في 22 تشرين الأول عام 2019، بين روسيا وتركيا.

(ب ح/)

ANHA