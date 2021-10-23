تسويات لأوضاع المطلوبين في بلدة محجة واللجاة بريف درعا الشرقي

بالتزامن مع استمرار قوات حكومة دمشق بـ ” تسوية” أوضاع المطلوبين في مناطق الريف الشرقي من مدينة درعا، بدأت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم السبت، بعمليات “تسوية” أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية والفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في بلدة محجة وبعض من قرى وبلدات اللجاة في ريف درعا، حسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى وصول الشرطة العسكرية الروسية برفقة قوات عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية، إلى بلدة الجيزة في الريف الشرقي من مدينة درعا لمتابعة أعمال التسوية، بعد 5 أيام من توقفها، في 17 تشرين الأول، بسبب خلاف على كمية الأسلحة التي طلبت اللجنة الأمنية تسليمها من قبل المطلوبين من أبناء البلدة.

على صعيد آخر، سحبت قوات حكومة دمشق 3 حواجز عسكرية في درعا البلد وطريق السد، أمس.

وتستمر عمليات التسوية في مناطق الريف الشرقي لمدينة درعا في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين قوات حكومة دمشق ووجهاء وأعيان درعا بضمانات الروس، من خلال إجراء “تسويات” للمطلوبين وتسليم أسلحة، بالإضافة إلى تفتيش بعض المنازل بشكل شكلي.

(ل د)