تسويات جديدة في ريف درعا.. حوض اليرموك يخضع للخريطة الروسية

وتوصلت اللجنة المركزية للتفاوض مع وجهاء من مناطق حوض اليرموك إلى اتفاق مع اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق برعاية الجانب الروسي؛ لتطبيق ما بات يعرف بـ "الخريطة الروسية" في قرى وبلدات منطقة حوض اليرموك غرب درعا.

وجاء الخضوع للخريطة الروسية بعد اجتماع عقد يوم الخميس، وتم بموجبه الاتفاق على تطبيق بنود التسوية الجديدة في حوض اليرموك اعتباراً من اليوم السبت.

وسيجري تنفيذ الاتفاق على مرحلتين، بحسب توزع البلدات والقرى، وتشمل المرحلة الأولى بلدات سحم الجولان وجلين ومساكن جلين وحيط والقصر.

أما المرحلة الثانية فستشمل بلدات الشجرة وتسيل وعابدين وجملة وعين ذكر والمزرعة وكويا ومعرية.

وتتضمن التسوية افتتاح مراكز لتسوية أوضاع من تصفهم حكومة دمشق بـ "المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الاحتياطية والإلزامية" وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط، وتفتيش المنازل بحضور وجهاء المنطقة واللجنة المركزية والشرطة العسكرية الروسية.

إلى جانب ذلك، يتضمن الاتفاق تسوية أوضاع عناصر وقادة التسويات الذين انضموا إلى الفرقة الرابعة عقب اتفاق التسوية عام 2018، وانشقوا عنها مؤخراً وتسليم سلاحهم وبطاقاتهم الأمنية.

كما يتضمن الاتفاق "عدم تدخل قوات الفرقة الرابعة في عمليات التفتيش والتسوية، وانسحابها من جميع النقاط التي انتشرت فيها مؤخراً في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، واشترطت اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق مشاركة قوات اللواء 16 وقوة أمنية بعمليات التفتيش والتسويات في المنطقة".

وقال مصدر لصحيفة الشرق الأوسط إن عمليات التسوية هذه ستستمر أسبوعاً، في كامل منطقة حوض اليرموك، وبذلك تكون الخريطة الروسية قد طبّقت في كامل ريف درعا الغربي.

وأكد أن هناك تطلعات لتطبيق هذا الاتفاق في الريف الشمالي والشمالي الغربي في مدن وبلدات جاسم وانخل والشيخ مسكين.

(ح)