تسويات درعا مستمرة.. قرابة الـ 400 شخص يجرون تسويات في تل شهاب

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في درعا، استمرار عمليات “التسوية” ضمن بلدة تل الشهاب بريف درعا الغربي، لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع إلى نحو 400 على الأقل تعداد الأشخاص الذين أجروا تسوية حتى اللحظة، من المدنيين المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، أو المسلحين المحليين.

بالتزامن مع استمرار تسليم السلاح الفردي والمتوسط، سيتم إجراء عمليات تفتيش بعد ذلك، وإعادة انتشار لقوات حكومة دمشق في البلدة ومحيطها. يأتي ذلك في إطار الاتفاق المبرم بين اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، ووجهاء وأعيان تل شهاب برعاية روسية.

وكان المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى أن مئات المواطنين أجروا تسوية أوضاعهم، في بلدة تل شهاب في ريف درعا، وسلّموا ما لديهم من قطع الأسلحة، في حين بلغ عدد الأشخاص أكثر من 300 شخص بينهم مسلحون ومتخلفون عن الخدمة العسكرية والاحتياطية، فيما تستمر عملية التسوية وتسليم السلاح إلى يوم الغد، استكمالاً لعمليات التسوية الحاصلة في الريف الغربي لمحافظة درعا.

وكان المرصد السوري قد رصد، صباح أمس، دخول قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية برفقة الشرطة العسكرية الروسية، إلى بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، وإنشاء مركز للتسوية في إحدى مدارس البلدة، تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية في مدينة درعا، والذي تم بموجبه إجراء عمليات تسوية وتسليم أسلحة وانتشار عسكري في مناطق اليادودة والمزيريب وطفس بريف درعا الغربي.

(ش ع)