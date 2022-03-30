تصريحات أوكرانية وروسية عن أجواء إيجابية في المحادثات.. والغرب يشكك بنوايا الأخيرة

وعن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، أكد مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، أن جولة المفاوضات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول تظهر أن موسكو قد تكون مستعدة للمضي قدماً نحو السلام.

وقال كيسليتسيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا: "أظهرت المفاوضات أن روسيا قد تكون مستعدة للمضي قدماً، ومع ذلك لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه نحو وقف تام لإطلاق النار ووقف شامل للتصعيد".

وأضاف: "توقيع اتفاقيات الضمانات الأمنية لأوكرانيا لن يتم إلا بعد انسحاب جميع القوات الروسية إلى مواقعها قبل الـ 23 من فبراير 2022".

ولفت المندوب إلى أهمية آلية تنفيذ وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لتعمل بشكل آمن.

فيما قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، عضو الوفد الروسي المفاوض في جولة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، إن موسكو اتخذت قراراً يقضي بـ "تخفيف حدة العمليات العسكرية" في مدينتي كييف وتشيرنيهيف.

وأضاف فومين، بعد جولة مفاوضات جمعت الطرفين يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أسبوعين، أن الخطوة الروسية تهدف إلى "تعزيز إجراءات الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المفاوضات".

ولكن عدداً من الزعماء الغربيين أعربوا عن شكوكهم بشأن نوايا روسيا. إذ قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الوقت سيبين ما إذا كانت موسكو ستلتزم بتعهداتها، مضيفاً أن واشنطن وحلفاءها سيستمرون في مساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

وبدوره قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد محاددثات هاتفية مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، إنه يجب الحكم على موسكو من خلال أفعالها وليس أقوالها.

وعن العقوبات المفروضة على روسيا، أفادت قناة NHK TV، بأن حكومة اليابان وضعت تعديلات على قانون قواعد التعامل وتبادل العملات، بما في ذلك المشفرة، من أجل منع روسيا من سحب جزء من الأصول من تحت العقوبات.

ووفقاً للقناة، يجب أن تمنع التعديلات على القانون، نقل جزء من الأصول إلى العملات المشفرة لسحبها من العقوبات بعد فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام SWIFT.

وتنص التدابير على فرض قيود على تحويل أموال العملات المشفرة للأفراد والمؤسسات الخاضعين للعقوبات إلى أطراف ثالثة.

وسيطلب من عمليات تبادل العملات المشفرة معرفة معلومات حول العملاء والمرسل إليهم من المعاملات مسبقاً من أجل تجنب المعاملات مع الأفراد والمؤسسات التي تخضع للعقوبات.

وستفرض الحكومة اليابانية على البورصات تبادل العملات المشفرة والتحقق بشكل مسبق وتقديم المعلومات عن العملاء والمرسل إليهم خلال هذه المعاملات، من أجل تجنب التعامل مع الأفراد والمؤسسات التي تخضع للعقوبات.

وتتوقع الحكومة أن يقر مجلس النواب البرلماني، هذا القانون خلال الدورة الحالية.

وتزامناً، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيستمرون بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرة إلى أن واشنطن لن تملي أي شروط على كييف في التسوية مع موسكو.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في مؤتمر صحفي دوري: "على مدى السنوات الـ 8 الماضية، قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها مساعدات كبيرة للجيش الأوكراني".

وأضاف: "سنواصل تقديم مثل هذه المساعدات في المستقبل لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية".

ومن جهة أخرى، لفت إلى أن "شروط التسوية بين روسيا وأوكرانيا سيناقشها البلدان، ولن تمليها الولايات المتحدة".

ميدانياً؛ قالت قيادة القوات في دونيتسك "الانفصالية"، إن أحد المدنيين لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح بعد انهيار سقف مبنى سكني في دونيتسك نتيجة قصف أوكراني للمدينة.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ في دونيتسك، أنه تم إجلاء 29 شخصاً من المبنى الواقع في شارع بينتيرا، بما في ذلك طفلان تم نقل أحدهما وعمره سنة ونصف إلى المستشفى.

ووفقاً لبيان القيادة، أطلقت المدفعية الأوكرانية عشر قذائف من عيار 122 ملم على منطقة كيروفسكي في دونيتسك في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

فيما قالت ممثلية لوغانسك "الانفصالية" في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت مجدداً مدينة لوغانسك بالصواريخ.

وذكرت الممثلية، أنه تم استهداف المدينة بصاروخ أوكراني من طراز "توشكا –أو".

وتم إطلاق الصاروخ في الساعة 5.25 من مدينة سيفيرودونتسك. ولم يتم الإبلاغ عن عواقب هذا القصف.

بالإضافة لذلك، قصفت القوات الأوكرانية بمدافع الدبابات بلدة مولوتشني وأطلقت عليها ثماني قذائف من عيار 125 ملم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، أمس الثلاثاء، بتدمير قاعدة أوكرانية رئيسة للتزود بالوقود في منطقة ريفن، مؤكدة تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية، و3 مسيّرات خلال يوم واحد، مشيرة إلى مقتل نحو 600 من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين.

(ش ع)