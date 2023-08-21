تصريح حول تحركات الولايات المتحدة الامريكية الأخيرة في العراق وسوريا

أكد القائد السابق لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، ماثیو ماكفارلان، أن التحالف الدولي لا يخطط لفعل أي شيء بالمنطقة، نافياً ما يتم تداوله حول تحضير الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ عملية عسكرية في العراق وسوريا.

وأوضح الجنرال العسكري أن "ما يتداول عار عن الصحة، وأن حركة القوات الأميركية لا تتعدّى كونها إجراءات روتينية تنفذها قوات التحالف سنوياً"، حسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

وقال ماكفارلان في مؤتمر صحفي "أنا أيضاً سمعت بذلك، إنها شائعات فقط. نحن موجودون هنا منذ وقت طويل، وإننا ضمن التحالف الدولي هنا منذ تسع سنوات"، مشيراً "في كل عام نقوم بتحريك قواتنا وجنودنا وتبديل مواقعهم، نقوم بذلك لمرّة كل ستة أشهر أو عام. ونحن الآن في منتصف العملية".

ولفت القائد السابق لقوات التحالف الدولي أن "هذا نشاط روتيني واعتيادي، عندما نجلب قوات جديدة بمعدات عسكرية تقوم باتخاذ أماكنها، وتتراجع القوة القديمة إلى الوراء لأسبوع أو أسبوعين للتأكد من أن العمل يسير بشكل متسق وفعال. بعدها تغادر القوات بمعداتها الموقع".

وأكد: "نحن مسؤولون أمام جنودنا وعائلاتهم، وعلينا التأكد في كل مرة من عدم إبقائهم هنا لسنوات عديدة، بل لتسعة أشهر أو 12 شهراً فقط، في حين أننا نقدم التضحيات نحن ملتزمون بمساعدة العراق والشعب العراقي من أجل إرساء الأمن والاستقرار"، على حد تعبيره.

واستدرك ماكفارلان بالقول إن "عمليات الانتقال هذه ضرورية للتأكد من نشاط جنودنا وبقائهم على اتصال مع عائلاتهم بمرور الوقت عندما يأتون إلى هنا، العائلات التي تشارك هؤلاء الجنود معكم ومع الشعب العراقي".

(د ع)