تصريح أردوغان عن انخفاض أسعار الفائدة يُهبط الليرة التركية

وصلت الليرة التركية، اليوم، إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي والذي كان يشهد انخفاضاً خلال أسبوع بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية، وأتى ذلك بعد أن قال الرئيس التركي أردوغان أن أسعار الفائدة سينخفض.

وبلغت الليرة 8.55 مقابل الدولار، لتهبط من إغلاق عند 8.48 أمس الأربعاء، إذ لامست في وقت سابق 8.5 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياتها في أسبوع، وخسرت العملة قرابة 12 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وقال أردوغان في مقابلة له "إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في عامين في يوليو/ تموز، سيتباطأ بعد أغسطس/ آب وإن أسعار الفائدة ستهبط"، مكرراً معارضته المستمرة منذ أمد بعيد لأسعار الفائدة المرتفعة.

هبوط الليرة التركية

وقال متعامل في النقد الأجنبي لدى أحد البنوك إنه رغم توقعات هبوط التضخم في الأشهر المقبلة، فإن السوق ترى فرصة محدودة لأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قريباً، وإن حديث السياسيين عن الخفض أضعف الليرة.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم بلغ 18.95 بالمئة الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، ليماثل مستوى الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 19 بالمئة، مما يزيد الضغط على البنك للإبقاء على سياسة مشددة.

وارتفعت مكاسب أسعار المستهلك لتصل نسبتها إلى 18.95% بعد أن كانت تبلغ 17.53% في يونيو/حزيران، في نسبة تأتي أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة 18.6%، بحسب مسح أجرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وذكرت "بلومبرج" الثلاثاء الماضي أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.8% عما كانت عليه في يونيو/حزيران.

صعود أسعار الطاقة إثر ارتفاع أسعار النفط

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الطاقة في تركيا بنسبة 21.51% عن العام السابق، بالمقارنة مع 17.3% في يونيو/حزيران، بسبب ارتفاع أسعار النفط.

ما أظهر مؤشر التضخم الأساسي ارتفاع الأسعار - باستثناء البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - بنسبة 17.22% بصورة سنوية، بانخفاض عن نسبة 17.5% التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها.

وكان البنك المركزي التركي، رفع الخميس الماضي توقعاته للتضخم بنهاية العام في البلاد إلى 14.1% مقابل 12.2% في تقريره السابق.

(ل د)