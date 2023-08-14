تسليط الضوء على مسيرة المناضل زكي شنكالي

في السنوية الخامسة لاستشهاد عضو منسقية المجتمع الإيزيدي، "مام" زكي شنكالي، استذكره الإيزيديون وإلى جانبهم العشرات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، عبر مراسم نظمها اتحاد البيت الإيزيدي في حلب.

واستشهد المناضل الإيزيدي زكي شنكالي، بقصف جوي تركي بتاريخ 15 آب عام 2018.

مراسم الاستذكار التي نظمت في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، تخللها سرد نبذة عن حياة المناضل شنكالي، من قبل البيت الإيزيدي في حلب، وعرض فيلم وثائقي عن مسيرته النضالية.

وقالت الناطقة باسم اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، سعاد حسو، في تعريفه وعن مراحل حياته ونضاله: "على الرغم من أن الشهيد مام زكي كان متزوجاً ولديه أطفال، لكنه لم يتوانَ عن خدمة وطنه، والتضحية بنفسه في سبيل حماية الإيزيديين وتحقيق آمالهم وتنظيمهم".

وتابعت: "هاجر مام زكي إلى أوروبا، وهناك اعتقل من قبل الحكومة الألمانية، وبقيَ فترة طويلة في السجن، وبعد إطلاق سراحه، نشط في حركة حرية كردستان لتحرير المجتمع الإيزيدي وكافة الشعب الكردي".

وعن مساعي الشهيد مام زكي قالت: "نضال الشهيد مام زكي كان لتنظيم المجتمع الإيزيدي، ومنه لمدهم بالقوة والإرادة ليتصدوا للفرمانات المحاكة ضدهم، استشهد مام زكي في يومٍ مقدس، قفزة 15 آب، في يوم الانبعاث، يوم إعلان حركة حرية كردستان عن بدء الكفاح المسلح، يوم رفع قيود العبودية عن المجتمع الكردي".

ثم عُرِض فيلم وثائقي عن المجتمع الإيزيدي وعن مسيرة نضال المناضل زكي شنكالي.

(أم)

ANHA