تسليم فواتير القمح للمزارعين في الرقة

تستمر شركة التطوير الزراعي في الرقة بتسليم فواتير شراء القمح من مزارعي الرقة، بالسعر المحدد من قبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، 17 سنتًا.

وبحسب مسؤول في شركة التطوير الزراعي, أقل فاتورة تم تسليمها، من الدرجة الرابعة، وصل سعر الكيلو غرام فيها إلى 390 ل.س بحسب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، في ذاك الوقت.

واستلمت اللجنة 55 ألف طن من القمح في خمس مراكز، حُددت من قبل لجنة الزراعة، وهي مركز بدر, ومركز شنينة, ومركز السلحبية ومركز الرافقة, وكبش.

الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة المهندس أحمد العلي قال:" تسير عملية تسليم الفواتير بشكل جيد، لم نواجه أي مشكلة, السعر حسب الصرف جيد بالنسبة للمزارعين، ولم تردنا أي شكوى من أي مزارع.

وتابع" حددنا يومين في الأسبوع لتسليم الفواتير، الأحد والأربعاء، حيث تم تسليم 180 فاتورة إلى الآن"، "وقد بلغنا المزارعين أنه عند وجود أي شكوى بخصوص الفاتورة، إبلاغنا بعد إنهاء الاستلام، حيث يتم إعادة النظر فيها من خلال فحص المادة مرة أخرى.

وهذا وقد حددت الإدارة الذاتية وبعد انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي سعر القمح بـ17سنتًا للكيلو الواحد، ويسلّم بالليرة السورية حسب سعر صرف الدولار.

(أع/سـ)

ANHA