تسليم أكثر من مليوني توقيع يطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

للمطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان التقت مبادرة حرية القائد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا مع لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

سلم كل من المتحدث باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان سوريا إدريس سعيد، الرئيسة المشتركة لمبادرة المحاميين السوريين المطالبة بالحرية لأوجلان خانم أيو وممثل حزب الشعوب الديمقراطي HDP في مجلس أوروبا فايق ياكيزاي مليونين و 646 ألفاً و 211 توقيعاً تم جمعهم في شمال وشرق سوريا، دمشق، حلب ومدن أخرى لمسؤولي لجنة مناهضة التعذيب الأوربية المتواجدين في مجلس أوروبا للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ورفع العزلة عنه

بعدها عقد الوفد مؤتمراً صحفياً

الناطق باسم المبادرة السورية لحرية أوجلان إدريس سعيد، قال إنهم أطلقوا حملة على مستوى روج آفا وبمشاركة جميع المكونات منذ 12كانون الثاني حتى 13 آذار.

العرب والكرد والأرمن والسريان والتركمان انضموا للحملة، وتم جمع مليونين و646 ألفاً و211 توقيعاً، للمطالبة بالحرية الجسدية لأوجلان.

سعيد أشار إلى أنهم عقدوا لقاء مع وفد من CPT وسلموهم التواقيع.

وتابع : "طالبنا أن يتم وفي القريب العاجل لقاء معه من قبل وفد من CPT ومحاميه وعائلته ، وهم ردوا أن" قلقكم قلقنا، ونتابع حالة عبد الله أوجلان" وأكدوا أنهم سيقدمون طلباتنا للجهات المسؤولة.

ونوه أن وفد CPT بين أنهم التقوا في العام الماضي مع القائد أوجلان ورفاقه .

خانم أيو تحدثت باسم مبادرة المحامين السوريين وقالت: "طالبنا في لقائنا أن يتم رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وأن يتم تحقيق حريته الجسدية، وهم أشاروا إلى معلومات حول اللقاء الأخير في إمرالي، وأكدوا أنهم جهزا تقريرهم لكن لم ينشر للرأي العام لأنه يحتاج إلى موافقة الدول"

(سـ)