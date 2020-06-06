تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. خبر 06 حزيران 2020, السبت - 22:13 2020-06-06T22:13:00 مركز الأخبار وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى اليوم 125 إصابة شفيت منها 58 وتوفيت 6 حالات. (ي ح) إقرأ أيضاً مرتزقة الاحتلال يضرمون النار في حقول ريف تل تمر أضرم مرتزقة جيش الاحتلال التركي النار ... في اليوم الثالث لحملة ردع الإرهاب مصادرة أسلحة وذخائر والقبض على مرتزقة صادرت قوات سوريا الديمقراطية عدداً من الأسلحة وال... الجيش الليبي يشن هجوماً معاكساً شرقي مصراتة قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد ا... الموقع القديم