تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
خبر 2020-06-06T22:13:00 مركز الأخبار

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى اليوم 125 إصابة شفيت منها 58 وتوفيت 6 حالات.

(ي ح)


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