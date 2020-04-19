تسجيل حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن الوزارة سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في محافظات الضفة الغربية والقدس".

وأضافت: " ارتفع إجمالي الإصابات بفعل الحالات الجديدة إلى 430 في الضفة الغربية وغزة والقدس".

في السياق نفسه، نقل الإعلام الإسرائيلي، أنه جرى تسجيل حالات إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: " إن عدد الوفيات ارتفع إلى 172، بعد تسجيل 12 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وذكرت: " أن مجمل الإصابات ارتفع إلى 13362 إصابة، منها 9378 إصابة وُصفت بالطفيفة وتخضع للرقابة الصحية في المنازل أو الحجر الصحي الفندقي، فيما تماثل للشفاء من الفيروس 3564 شخصا".

ولفت الإعلام الإسرائيلي أن الارتفاع في عدد الوفيات والإصابات في الفيروس في إسرائيل، يأتي في الوقت الذي صادقت فيه الحكومة على المرحلة الأولى التي تنص على رفع التقييدات بشكل متدرج على سوق العمل والاقتصاد والسماح بعودة 30% من الموظفين والعمال، على أن تدخل تعليمات رفع القيود حيز التنفيذ اليوم الأول، وسيتم العمل بها حتى مطلع شهر أيار/مايو المقبل.

في سياقٍ آخر، ذكر مراسلنا في غزة، أن الجيش الإسرائيلي شن حملات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، اعتقل خلالها عدداً من الشبان الفلسطينيين، بينما في قطاع غزة، استهدف المزارعين بإطلاق النار على الأراضي الزراعية المتاخمة للحدود، وإطلاق النار على مراكب الصيادين العاملة في البحر، دون تسجيل إصاباتٍ بفعل ذلك.

(ع م)

ANHA