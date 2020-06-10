تسجيل حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن "عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 18,268 إصابة، بينهم 31 مريضاً بحالة الخطر".

وأضافت الوزارة، أنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة، من بين المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 299 حالة في البلاد". مشيرة إلى أن "15,168 إسرائيلياً تعافوا من الفيروس منذ بداية تفشيه"، محذرةً من جولة ثانية من تفشي الفيروس بالبلاد.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في محافظة أريحا والأغوار، فيما سُجّلت 6 حالات تعافٍ في القدس والخليل.

وقالت في بيانٍ لها: "ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في فلسطين إلى 662، بينها 320 إصابة في القدس ومحيطها، و272 في الضفة، و70 إصابة في قطاع غزة".

وكذلك، ارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

(ع م)

ANHA