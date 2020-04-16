تسجيل حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم، تسجيل حالاتٍ جديدة مصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وقالت في بيانٍ لها: "ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الضفة وغزة إلى 294 حالة".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا لتصل إلى 140 حالة، وذلك بعد تسجيل 9 وفيات خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت في بيانٍ لها: "كذلك ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 12591 إصابة، غالبيتها وُصفت بالطفيفة، بينما 174 حالة بالخطيرة، وهناك 140 حالة وُصفت بالخطيرة جداً، وتم إيصالهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما 172 حالة وُصفت بالمتوسطة، وشفاء 2624 مريضاً من الفيروس".

وفي سياق آخر، قال الإعلام الإسرائيلي إن إسرائيل أعادت اليوم الخميس فتح المعابر مع الضفة الغربية وقطاع غزة لنقل البضائع، بعد إغلاقها خلال الأيام الماضية.

وتشير وسائل إعلام إلى أن إعلان فتح المعابر يأتي ضمن خطة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، لاستئناف النشاط الطبيعي في البلاد والعيش تحت "ظل كورونا".

(ع م)