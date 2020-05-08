تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية: " تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 245، أي بارتفاع 6 وفيات عن معطيات أمس، بينما وصل عدد المصابين إلى 16409".

وذكرت: أن" عدد المتعافين وصل إلى 11007"، فيما وُصفت "حالات 77 من المصابين بالخطيرة، منهم 64 موصولون بأجهزة تنفّس صناعي، و57 حالة متوسّطة".

يأتي ذلك بعد أن فتحت المراكز والمجمعات التجارية والأسواق أبوابها من جديد في إسرائيل وذلك بموجب التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لرفع التقييدات التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

في الشأن نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالة جديدة أمس بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وقالت في بيانٍ لها: " ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في الضفة وغزة والقدس إلى 547 إصابة".

في سياق مختلف، أفاد مراسلنا في غزة، بإصابة صياد فلسطيني برصاص معدني في رأسه، عقب استهداف البحرية الإسرائيلية للصيادين الفلسطينيين خلال عملهم في بحر غزة.

(ع م)