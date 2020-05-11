تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 254 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 16492 بعد تسجيل 34 إصابة، و7 وفيات بالـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى تراجع عدد المرضى الحالي إلى 4690، غالبيتهم وُصِفت حالتهم بالطفيفة، بينهم 48 وُصفت حالتهم بالمتوسطة، و73 بالخطيرة، بينما 64 مريضاً تم وصلهم بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما شفي 11548 مصاباً.

ويأتي الارتفاع في عدد الوفيات وتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في وقتٍ صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية على مزيد من التسهيلات ضمن رفع الإجراءات التي فُرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

(ع م)

ANHA