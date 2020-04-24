تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية عدداً من الحالات المصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس.

وقالت: " إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس وغزة وصل إلى 480".

ويوم أمس، أشارت إلى أن غزة سجلت شفاء حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا في القطاع والذين وصل عددهم إلى 17 حالة مؤكدة.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة مُصابي فيروس كورونا إلى 14882، فيما بلغ عدد الوفيّات 193.

وذكرت: " أن من مُجمل المُصابين بالفيروس؛ هناك 8759 وُصفت حالتهم بالطفيفة، و102 بحالة متوسطة، و139 بحالة خطيرة، بالإضافة إلى 109 موصولين بجهاز التنفس الصناعي، و5685 مُصابا بكورونا، تماثلوا للشفاء".

(ع م)