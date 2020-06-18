تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، تسجيل "261 إصابة جديدة في فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات النشطة إلى أكثر من 4000 إصابة، فيما بلغت الوفيات 303 حالة وفاة".

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الإصابات النشطة جراء فيروس كورونا بلغت 4092 إصابة، منها 37 إصابة خطيرة، 28 إصابة خطيرة جداً موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، سجلت إسرائيل ما مجموعه 19894 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 15487، كما سجلت 303 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحفي أن من بين الإصابات الجديدة 4 في الخليل، وواحدة في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750.

وتشير تقارير فلسطينية إلى أن الأيام السابقة سجلت ارتفاعاً في تسجيل الإصابات بالفيروس منذ إعلان الحكومة برئاسة محمد اشتية بتاريخ 26 أيار/مايو الماضي عن رفع الإجراءات التي اتخذت على مدار أكثر من شهرين.

وتتوقع مصادر رسمية، عودة الاجراءات الوقائية في الضفة الغربية، على خلفية تصاعد الإصابات، والخشية من عودة تفشي فيروس كورونا.

(ع م)

ANHA