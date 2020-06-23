تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية في فلسطين.

وقالت، إن: " حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع إلى 1284، وحصيلة الإصابات النشطة ترتفع إلى 663، بينما حصيلة حالات التعافي ارتفعت إلى 616، وحصيلة حالات الوفاة 5 حالات".

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5075 إصابة نشطة، وذلك بعد تسجيل 337 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت تقارير طبية إلى أن الإصابات التي جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الأخيرة تعتبر الأعلى منذ نيسان/أبريل الماضي.

ومنذ تفشي الفيروس، سجلت وزارة الصحة، 21082 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 15768 شخصاً، بينما سجلت 307 حالة وفاة، بحسب معطيات وزارة الصحة.

(ع م)