تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في السليمانية وهولير

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر: "أكد مختبر الصحة العامّة المركزي في وزارة الصحة الاتحادية تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق"، وذلك خلال بيان له أمس الأحد.

فيما سجلت عشر إصابات في السليمانية (شمال) واثنتان في محافظة المثنى (جنوب) وواحدة في محافظة كركوك (شمال)، وفقاً للبيان.

من جانبه، أكد المدير العام لصحة السليمانية الطبيب صباح هورامي في مؤتمر صحافي في السليمانية "تم تسجيل 10 حالات إصابة بالكوليرا في المحافظة، تأكدت نتائج تحاليلها في مختبر بغداد المركزي".

كما أشار إلى وجود 56 إصابة مشتبها بها تنتظر التشخيص النهائي في المختبر المركزي ببغداد. ولفت إلى "تسجيل حوالي أربعة آلاف حالة إسهال وقيء في مستشفيات السليمانية" خلال الأيام العشرة الماضية.

من جهته أعلن محافظ مدينة هولير، اوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي إن "مستشفيات المحافظة سجلت اليوم 4 اصابات مؤكدة بالكوليرا"، مشيراً الى أن "هناك خمس حالات اخرى مشكوك باصابتها".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الى أن الكوليرا مرض متوطن في الشرق الأوسط، وتعود "آخر موجة وبائية في العراق للعام 2015، وسجل أغلبها في محافظتي بغداد وبابل" إلى الجنوب من بغداد.

يشار إلى أن الكوليرا الذي غالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، يؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ. ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

فيما يصيب المرض سنوياً بين 1,3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي الى وفاة بين 21 ألفا و143 ألف شخص.

(د ع)