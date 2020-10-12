تسجيل أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا منذ انتشاره في شمال وشرق سوريا

جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أوضح أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من قامشلو ورجل من الحسكة وامرأتين من الطبقة وكركى لكي.

وأشار مصطفى إلى أنهم سجلوا ٩٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ٤٥ ذكور و٥٠ إناث.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة على الشكل التالي:

١٣ حالة في الحسكة

١٢ حالة في قامشلو

١٥ حالة في ديرك

٦ حالات في كركى لكي

٤ حالات في الدرباسية

حالتان في جل آغا

حالة واحدة في عامودا

١٣ حالة في كوباني

١٣ حالة في الرقة

١٣ حالة في منبج

٣ حالات في الشهباء

ونوه مصطفى أنه تم تسجيل ١٣ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٤٤٦ حالة، منها ٨٤ حالة وفاة، و ٥٨٤ حالة شفاء.

(أ ب)