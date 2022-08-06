تسجيل 59 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت الهيئة اليوم السبت، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا, منها 33 إصابة للذكور و26 إصابة للإناث, فيما تتوزع الإصابات في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكدت الهيئة تسجيل حالة تعافي من الفيروس، وهي لرجل من مدينة ديرك.

هذا وسجلت مدينة قامشلو أعلى معدل الإصابات بلغت (26 إصابة)، تلتها ديرك بمعدل (13 إصابة)، فيما سجلت كل من كوباني (8 إصابات)، الحسكة (6 إصابات)، عامودا (3 إصابات)، الدرباسية (إصابتين) والرقة (إصابة واحدة).

ليبلغ عدد المصابين في مناطق شمال وشرق سوريا 38796 شخصاً، مع هذه الإحصائية الجديدة.

(س ر)