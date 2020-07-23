تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في إقليم الجزيرة – تم التحديث

تأكيدات خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا جاءت خلال مؤتمر صحفي نظم في دائرة العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو، وخلاله أعلن الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى تسجيل 4 إصابات ضمن إقليم الجزيرة، وبيّن أنّ خلية الأزمة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تفشيه.

ونوه مصطفى أنه لدى إبلاغهم بظهور حالات اشتباه لدى بعض المواطنين استنفر الكادر الطبي الذي أجرى الفحوصات والتحاليل للمشتبه بهم، وتم وضعهم مباشرة في الحجر المنزلي، وأخذوا عشر عينات من الحالات المشتبه بها.

ونوه مصطفى أنه وبعد تحليل العينات في مدينة قامشلو، ظهرت اليوم نتائج التحليل، وظهر أن الحالات المصابة بفيروس كورونا 4 أشخاص، وهم 3 نساء من مدينة قامشلو وشاب من مدينة الحسكة، وناشد مصطفى الأهالي لاتخاذ الإجراءات الشخصية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وأكد جوان مصطفى بأنهم دخلوا مرحلة جديدة وستقوم خلية الأزمة بأخذ الإجراءات الاحترازية وسيتم الكشف عنها في وقت قريب.

يذكر أنه ومنذ شهر نيسان وحتى تموز 2020 الجاري وصل عدد الإصابات التي سجلتها مناطق شمال وشرق سوريا إلى 6 إصابات، توفيت منها واحدة من مدينة الحسكة.

(كروب/ل)

ANHA