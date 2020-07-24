تسجيل ٢٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة للحكومة السورية تسجيل ٢٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
خبر 2020-07-24T18:30:00 مركز الاخبار

وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 608.

(ي ح)


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