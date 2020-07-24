تسجيل ٢٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا أعلنت وزارة الصحة للحكومة السورية تسجيل ٢٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. خبر 24 تموز 2020, الجُمُعَةُ - 18:30 2020-07-24T18:30:00 مركز الاخبار وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 608. (ي ح) إقرأ أيضاً الهلال الأحمر الكردي: نُخضع 88 شخصاً من المخالطين للمصابين للحجر المنزلي قالت منظمة الهلال الأحمر الكردي إن عدد المخالطين ل... بعد جولات فاشلة.. بيدرسون يكشف موعد استئناف أعمال " اللجنة الدستورية" أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ... قصف متبادل بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا جددت القوات الحكومية قصفها البري على أماكن ضمن منط... الموقع القديم