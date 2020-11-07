تسجيل 237 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن حالات الإصابة هي 124 ذكور و113 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 29 حالات

تل تمر 1 حالة

قامشلو 38 حالة

ديرك 36 حالة

تربه سبيه 1 حالة

عامودا 5 حالات

كوباني 21 حالة

الرقة 42 حالة

الطبقة 33 حالة

دير الزور 11 حالة

منبج 19 حالة

الشهباء 1 حالة

ونوه مصطفى أيضًا إلى أنه تم تسجيل (27) حالة شفاء جديدة مع تسجيل (3) حالات وفاة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 5484 حالة، منها 130 حالة وفاة، و798 حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA