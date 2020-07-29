تسجيل ٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل ٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. خبر 29 تموز 2020, الأربعاء - 20:34 2020-07-29T20:34:00 مركز الأخبار وقالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 717. )ي ح) إقرأ أيضاً محمد خير شيخو: العدوان التركي لا يزيد المنطقة إلا دماراً وتخريباً وصف محمد خير شيخو هجمات الاحتلال التركي على القرى ... حركة تعليم المجتمع الدّيمقراطيّ تكرّيم الطّلاب المتفوقين بإقليم عفرين نظّمت حركة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين ... أهالي بلدة العريمة يتظاهرون تنديداً بالمجزرة التي ارتكبتها تركيا بحق المدنيين خرج اليوم الأربعاء, أهالي بلدة العريمة بالريف الشر... الموقع القديم