تسجيل ٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل ٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
خبر 2020-07-29T20:34:00 مركز الأخبار

وقالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 717.

)ي ح)


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