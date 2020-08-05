تسجيل 20 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

تأكيدات هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جاءت عبر تصريح للرئيس المشترك للهيئة جوان مصطفى، حيث أوضح اكتشاف ٢٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) في شمال وشرق سوريا، وأضاف مصطفى أن إحدى هذه الحالات قد توفيت في الشهباء، وهي رجل في العقد السادس من العمر.

وأوضح مصطفى أن الحالات تتوزع على الشكل التالي:

١٦ حالة في إقليم الجزيرة.

حالتان في دير الزور.

حالتان في إقليم الشهباء منها حالة الوفاة المذكورة.

كما أكد جوان مصطفى أن إحدى الحالات المعلن عنها سابقًا في قامشلو قد شفيت من الوباء.

يذكر أن هيئة الصحة قد أعلنت سابقًا عن ثلاثين حالة إصابة، مما يرفع عدد الإصابات مع إعلان هذه الحالات الجديدة إلى خمسين حالة.

ANHA