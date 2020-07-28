تسجيل ٢٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل ٢٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
خبر 2020-07-28T23:13:00 مركز الأخبار

وقالت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 694.

(ي ح)


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