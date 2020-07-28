تسجيل ٢٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل ٢٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. خبر 28 تموز 2020, الثلاثاء - 23:13 2020-07-28T23:13:00 مركز الأخبار وقالت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 694. (ي ح) إقرأ أيضاً واشنطن تفرض عقوبات على سوري وتركي دعما مرتزقة داعش أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فر... القيادة العامّة لقوى الأمن الدَّاخلي تصدر جملة من التعليمات بمناسبة حلول العيد باركت القيادةُ العامَّة لقوى الأمن الدَّاخليّ لشم... مؤتمر صحفي لقسد والتحالف الدولي عن العمليات المشتركة ضد خلايا داعش عقدت اليوم قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي... الموقع القديم