تسجيل 19 إصابة جديدة في فلسطين وارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 287

أعلنت الحكومة الفلسطينية، ظهر اليوم، تسجيل 19 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في بلدة سلوان بمدينة القدس.

وقالت في بيانٍ لها: "إن إجمالي الإصابات في فلسطين ارتفع بفعل هذه الحالات إلى 287 إصابة بينهم حالتا وفاة، وأكثر من 40 حالة تعافي".

وكانت الحكومة الفلسطينية قد اتهمت إسرائيل بـعدم تقديم أي معطيات بخصوص أوضاع الوباء في مدينة القدس، وأنها ترفض السماح لها بالعمل مع أبناء مدينة القدس.

وتشير تقديرات طبية فلسطينية إلى احتمالية ارتفاع عدد الإصابات في مدينة القدس، لغياب المعلومات الرسمية.

وكذلك، تشير تقارير فلسطينية إلى أن هناك تقصير من وزارة الصحة الإسرائيلية في إجراء فحوصات تشخيص فيروس كورونا للفلسطينيين في القدس، وعدم التعاطي بجدية معهم، ما يعرضهم لمخاطر الإصابة.

(ع م/ح)

ANHA