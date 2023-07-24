تسجيل 16 جريمة قتل بحق النساء في أفغانستان خلال شهر

نشرت وكالة أنباء المرأة (NUJINHA)، اليوم، إحصائية تفيد بمقتل 16 امرأة وشابة خلال الفترة الممتدة ما بين 22 حزيران و22 تموز الجاري، في أفغانستان، بسبب القيود المفروضة عليهن من قبل طالبان التي تسلمت السلطة في أفغانستان في الثالث من آب/ أغسطس 2021.

وجاءت في الإحصائية:

"*في 22 حزيران الفائت، اعتقلت طالبان "بيبي زهرة"، وهي موظفة أمن سابقة، في مدينة لشكركاه وسط ولاية هلمند، وقُتلت بعد تعذيبها، وفي اليوم التالي تم العثور على جثة شابة مقتولة في مدينة شبرغان بولاية جوزجان.

* في 2 تموز الجاري، قُتلت امرأة كانت تبلغ من العمر 28 عاماً، جراء رميها من الطابق الرابع من منزلها في مدينة كابول.

* أنهت امرأة متزوجة حديثاً حياتها، في 4 تموز الجاري، بإطلاق النار على نفسها في منطقة سانتشارك بولاية سربل.

* في 6 من الشهر ذاته، قتلت شابة في العقد الثالث من العمر نفسها رمياً بالرصاص في مدينة عينومينة بولاية قندهار، وفي اليوم التالي، قُتلت شابة تبلغ من العمر 18 عاماً على يد زوجها بمنطقة ميوند في ولاية قندهار.

* في 8 تموز الجاري، عُثر على جثة امرأة بذراع واحدة ورجل بمنطقة حسن آباد بمدينة مزار الشريف، وفي اليوم ذاته، أنهت فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً حياتها شنقاً في منطقة ورس بمدينة باميان.

* في 11 تموز الجاري، عُثر على جثة شابة تبلغ من العمر 18 عاماً مقتولة بطلق ناري، في منطقة أرجون بولاية بكتيكا، وفي اليوم ذاته، أنهت شابة تبلغ من العمر (18 عاماً) حياتها شنقاً في ولاية جوزجان.

* في 13 من الشهر ذاته، أطلقت طالبان النار على امرأة وشقيقها في ولاية خوست، وبعد يومين تم العثور على جثة امرأة وطفلها في بحر بنجشير بعد أن تم قتلهما، وفي اليوم ذاته قُتلت امرأة وهي في العقد الثاني من عمرها في ولاية هلمند على يد من تزوجت به.

* في 17 تموز الجاري، قُتلت امرأة تبلغ من العمر (55 عاماً) في الحي العاشر بمدينة مزار الشريف، بعد اختطافها، وفي اليوم التالي، أطلقت طالبان النار على ممرضة وشقيقها في ولاية هرات.

* في 21 تموز الجاري، أنهت "بيبي هجرة" وهي في العقد الرابع من عمرها، حياتها شنقاً في ولاية فارياب".

(ي م)