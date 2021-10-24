تسجيل 16 حالة وفاة و٣١٧ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنَّ الوفيات هي لرجل من الحسكة ورجل وامرأة من قامشلو ورجل من ديرك ورجلين من كوباني وثلاث رجال وامرأة من الرقة ورجل وامرأة من الطبقة ورجل من منبج ورجلين وامرأة من الشهباء.

وأكد أنهم سجلوا ٣١٧ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٨٣ ذكور و ١٣٤ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٢٤ حالة في الحسكة

٢٩ حالة في قامشلو

١٦ حالة في ديرك

٥ حالات في كركي لكي/ معبدة

٨ حالات في عامودا

٤٨ حالة في كوباني

٨٧ حالة في الرقة

٣٧ حالة في الطبقة

٤٣ حالة في منبج

٢٠ حالة في الشهباء

وأضاف أنهم سجلوا عشر حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٣٣٩٦٠ حالة منها ١٢٢٥ حالة وفاة و ٢٣٨٠ حالة شفاء.

(ل)

ANHA