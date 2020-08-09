تسجيل 15 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، عن اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى، فإن الحالات تتوزع على الشكل التالي:

٦ حالات في الحسكة

٥ حالات في قامشلو

٤ حالات في الشهباء

وبيّن مصطفى وجود حالة وفاة جديدة في مدينة الحسكة، وتماثلت خمسُ حالات للشفاء،

ويذكر أنه قد تم الإعلان عن اكتشاف ستة وثمانين حالة سابقًا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مع هذه الحالات الجديدة إلى ١٠١ حالة، بينها خمس حالات وفاة.

(أ ب)

ANHA