تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

ونقلت وكالة سانا الناطقة باسم الحكومة السورية، عن وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة جديدة بين السوريين القادمين إلى البلاد منهم تسعة من الكويت وخمسة من السودان وواحد فقط من الإمارات.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المسجلة في سوريا بلغ حتى اليوم 121 شفي منها 41 حالة وتوفيت 4 حالات.

ويشار إلى أنه وفق وزارة الصحة لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري بينما سجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

هذا وقرر الفريق الذي شكلته الحكومة لمتابعة فيروس كورونا، إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء 26 أيار/ مايو الحالي ورفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.

(ش ع)