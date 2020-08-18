تسجيل 14 حالة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منهم 8 ذكور والباقي إناث.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى بأن الإصابات الجديدة في مناطق شمال وشرق سوريا تتوزع على الشكل التالي:

8 حالات في قامشلو

3 في ديرك

2 في عامودا

1 في كوباني

وبيّن جوان أن هناك حالتا شفاء جديدتين، ليكون إجمالي عدد حالات الشفاء 28 حالة شفاء.

وأصبح العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 219 إصابة، منها 15 حالة وفاة.

(أ ب)

ANHA