تسجيل 130حالة وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا منذ أول إصابة

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.
وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لثلاث نساء من ديرك.
ونوّه مصطفى بأنهم سجّلوا ١٠٧ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٦٥ ذكور و٤٢ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٢٦ حالة في ديرك
١٩ حالة في الحسكة
١٣ حالة في قامشلو
٣ حالات في عامودا
حالتان في كركي لكي
حالتان في جل آغا
١٤ حالة في كوباني
١٣ حالة في الطبقة
٥ حالات في دير الزور
٥ حالات في منبج
٣ حالات في الشهباء
حالتان في الرقة
وبيّن مصطفى أنه تم تسجيل ١٢ حالة شفاء جديدة.
ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٤٨٤٥ حالة منها ١٣٠ حالة وفاة و ٧٤٤ حالة شفاء.
(أ ب)
ANHA