تسجيل 130حالة وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا منذ أول إصابة وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا إلى ٤٨٤٥، وعدد الوفيات إلى 130 حالة، منذ تسجيل أول إصابة في أواخر شهر نيسان المنصرم، بحسب آخر إحصائية لهيئة الصحة في شمال وشرق وسوريا اليوم.