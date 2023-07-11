تشييع شهيدين لقوات الدفاع الذاتي في تل حميس

تجمّع المئات من أهالي ناحيتي تل حميس وتل براك التابعتين لمقاطعة قامشلو، اليوم، في مزار شهداء تل حميس، للمشاركة في مراسم تشييع جثماني المقاتلين في قوات الدفاع الذاتي، بشير جمعة العبيد، وحيدر حميد هلال، اللذين استشهدا أثناء تأدية واجبهما في ناحية تل براك بتاريخ 8 تموز الجاري.

بعد وصول موكب الشهداء إلى مزار الشهداء، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليشيد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية بناحية تل براك، دمهات حسكة، بدور الشهداء، قائلاً: "الأمان الذي ننعم به اليوم هو بفضل تضحيات الشهداء".

ودعا القيادي دمهات حسكة الشعب في شمال وشرق سوريا، لأخذ الحيطة والحذر من جميع المخططات التركية الهادفة لكسر إرادة الشعب المقاوم، وشدد "لن نتراجع عن أهدافنا في الحرية والنصر على المحتلين".

بدورها، أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في تل براك، وعد الخليوي "الشهداء يرحلون جسداً ويحيون وطناً بدمائهم، هم الذين قدموا الغالي والنفيس فداءً للوطن".

وعاهدت وعد الخليوي على تصعيد النضال والسير على درب الشهداء للمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحياتهم.

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهيدين بشير جمعة العبيد، وحيدر حميد هلال، وتسليمها لذويهما، ليوارى جثماناهما الثرى في مزار شهداء تل حميس في الناحية.

(م ح/أ)

ANHA