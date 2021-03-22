تشييع شهيدين في كوباني أحدهما ارتقى بمقاومة عين عيسى والآخر في دير الزور

واحتشد المئات من الأهالي في مزار الشهيدة دجلة جنوبي مدينة كوباني للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين من قوات سوريا الديمقراطية مصطفى شيخ مسلم الاسم الحركي كندال كوباني وياسين آفجي الاسم الحركي جكدار بارتيزان.

وارتقى الشهيد جكدار خلال تصديه لهجمات جيش الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى في الـ19 من آذار الجاري، بينما استشهد كندال كوباني أثناء تأدية واجبه العسكري في ريف دير الزور يوم الـ18 من آذار.

"مقاتلونا أفشلوا مخططات العدو وجثث قتلاه ملقاة في أرض المعركة"

وخلال المراسم، ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية حقي كوباني كلمة قال فيها بأن "العدو يريد إحباط معنويات الشعب لكن مقاتلينا أفشلوا مخططات العدو والآن جثث قتلاه ملقاة في أرض المعركة بعين عيسى".

وأضاف: "شعبنا عاهد على مواصلة النضال وشهداؤنا اليوم يجددون هذا العهد، ونحن كقوات سوريا الديمقراطية نجدد العهد بالانتقام للشهداء والسير على خطاهم حتى تحقيق الانتصار وتحرير المناطق المحتلة".

وقال القيادي في قسد خاتماً كلمته: "نحن نخوض حرب الحرية وإن لم نحقق النصر فلن نعيش حياة هنيئة، ونؤكد بأن شعبنا إن لم يتحد معنا فلن يكون العدو متهاوناً".

ومن جانبها، قدمت عضوة منسقية مؤتمر ستار لإقليم الفرات هدلة حسن في كلمة ألقتها التعازي لذوي الشهداء "الذين لولاهم لما كنا نعيش بأمن وأمان".

وأكدت بأن "العدو يريد سلب حقوقنا، لكن إن حققنا وحدتنا، فلن يستطيع العدو تحقيق أهدافه".

"دحرنا الاحتلال العثماني في عين عيسى"

وشارك في المراسم قائد مجلس تل أبيض العسكري رياض الخلف الذي ألقى كلمة قدم فيها التعازي لذوي الشهداء "الذين قدموا أرواحهم من أجل الإنسان والإنسانية والحرية والتعايش المشترك".

وتابع في سياق كلمته قائلاً: "قدمنا الدماء في سبيل تحرير أراضينا من داعش سابقاً، والآن نقدم الدماء من أجل تحرير مناطقنا المحتلة من تركيا".

وتحدث قائد مجلس تل أبيض العسكري عن التصعيد الأخير في عين عيسى، حيث تتصدى قوات المجلس لهجمات تركيا منذ أيام عدة.

وقال: "أزف إليكم أن قواتنا دحرت الاحتلال العثماني، ولم نسمح لهم بالتقدم إلى عين عيسى وريفها، وإنني أعاهدكم والشهداء كما عاهدناهم سابقاً أننا سنمضي على خطاهم من أجل تحرير كل شبر من أراضينا السورية".

ثم سلم مجلس عوائل الشهداء وثيقتا استشهاد الشهيدين إلى ذويهما، واختتمت المراسم بعد أن وري جثمانا الشهيدين الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

(د أ/ج)

ANHA