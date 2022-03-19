تشييع شهيد ومراسم غيابية لآخر في كوباني

بدأت مراسم التشييع بحضور المئات من الأهالي بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في إقليم الفرات نبو تمو كلمة قال فيها "في تاريخ الكرد دائماً الشهداء هم من أحرزوا التقدم نحو الحرية، فمسيرتنا بدأت باستشهاد حقي قرار عندما عاهد القائد عبد الله أوجلان ورفاقه بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر".

وأضاف نبو تمو "الدولة التركية ظنت بأنها ستنهي هذه الثورة وتخمد نارها كما حصل من قبل في الثورات الكردية، ولكنها كانت مخطئة وتوسعت رقعة الثورة في أجزاء كردستان الأربعة".

ونوه تمو إلى أن الخيانة لا تزال تتم من قبل بعض الذين يسمون أنفسهم كرداً ويخونون الشعب الكردي لتحقيق مصالحهم الشخصية، وقال إن "الشعب الكردي واعٍ لهذه المخططات وسيفشل مخططاتهم ويهزم الأعداء والخونة".

ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لمديرية البيئة في إقليم الفرات عارف بالي، كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، قال فيها بأن "شهر آذار معروف في تاريخ الشعب الكردي، وهذان الشهيدان سارا على نهج شهداء الحرية من أجل إيقاد نار نوروز. ولكي يحتفل الشعب الكردي بنوروز بسلام وأمان ضحيا بأرواحهم".

وقال عارف بالي "اجتمعنا اليوم أمام آلاف الشهداء لكي نعاهدهم والقائد عبد الله أوجلان بأننا لن نتراجع، لأن ذلك خيانة لتضحيات الشهداء والقائد، كما أننا سنرفع وتيرة النضال من أجل تحقيق الحرية وحلم شهدائنا".

والشهيدين هما كل من محمد حسن، الاسم الحركي كسكو، مقاتل في قوات الدفاع الذاتي استشهد أثناء تأدية واجبه في ناحية الشدادي، والشهيدة دجلة سيد أحمد، الاسم الحركي آواز بيريتان، مقاتلة من وحدات حماية المرأة، استشهدت عام 2015 في ناحية تل تمر.

(م ع/ج)

ANHA