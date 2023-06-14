تشييع شهيد قوات سوريا الديمقراطية محمد حسين حصرم إلى مثواه الأخير

وحضر مراسم التشييع العشرات من الأهالي ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والأحزاب السياسية ومجلس الرقة المدني وتجمع نساء زنوبيا.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها عرض عسكري قدمه مقاتلو مجلس الرقة العسكري. ثم ألقيت عدة كلمات منها كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية ألقاها المقاتل في لواء الشمال الديمقراطي محمود حبيب الذي ترحم على الشهداء وقال: "نشيع اليوم جثمان الشهيد محمد حصرم إلى مثواه الأخير بعد مسيرة طويلة من النضال والكفاح في سبيل الثورة".

وأضاف محمود حبيب: "الشهيد محمد قدم أولاده الثلاثة قرباناً في سبيل تحرير مناطقنا من الإرهاب الداعشي وباسم قوات لواء الشمال الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية نعزي أنفسنا ونعزي ذوي الشهيد محمد الذي قدم روحه في سبيل الوطن وفي سبيل كرامتنا لنعيش مثل باقي الشعوب".

تلتها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء في الرقة محمد الخلف، وقال فيها: "من هذا المكان المقدس نزف اليوم جثمان الشهيد البطل محمد حصرم الذي قدم روحه في سبيل الأرض والشعب".

وأضاف: "ومن هنا ومن هذا المكان الطاهر نقول لأردوغان ومرتزقته إن طائراتكم ومدافعكم لن تثنينا عن قضيتنا، وسنقف في وجه إرهابكم ومدافعكم وطائراتكم ونقاتل حتى الرمق الأخير في جسدنا، وباسم مجلس عوائل الشهداء نطالب الإدارة الذاتية بإنشاء محاكم عادلة لمحاكمة مجرمي وعناصر داعش الإرهابي".

ومن ثم قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء أمينة العبدالله ، ليوارى الثرى في مزار الشهداء".

(م خ/ك)

ANHA