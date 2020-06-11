تشييع شهيد من لواء ثوار إدلب في منبج

وكان الشهيد أحمد تيزيني الاسم الحركي أبوصطيف من أبناء مدينة إدلب استشهد أثناء أدائه واجبه العسكري في 8 من الشهر الجاري، وهو مقاتل في صفوف لواء ثوار إدلب المنضوي تحت راية جبهة الأكراد التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى الفرات في مدينة منبج بمشاركة المئات من أهالي المدينة ورفاق درب الشهيد، وعند الوصول المزار حمل رفاق الشهيد جثمانه إلى منصة المراسم رافعين أعلام مجلس عوائل الشهداء، ومجلس الباب العسكري، ولواء ثوار إدلب، وجبهة الأكراد بالإضافة إلى صور الشهيد.

وبدأت مراسم التشييع بعرض عسكري تلته كلمة باسم لواء ثوار إدلب ألقاها الناطق الرسمي باسم لواء ثوار إدلب محمود أبو خالد، وفي بداية كلمته قدم التعازي لذوي الشهيد، وأكد أن الشهداء ضحوا لدحر الإرهاب بكافة أشكاله ليحيى شعبهم بأمان واستقرار في ظل الحرية.

وعاهد بدوره على حماية كافة مكونات الشعب السوري، كما عاهد الشهداء على المضي في دربهم حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية المحتلة والمنكوبة، وعاهد الشعب السوري على الاستمرار بالكفاح حتى رفع الظلم عن الأراضي السورية وترسيخ الأمة الديمقراطية.

كما ألقيت كلمة باسم عوائل الشهداء ألقاها الرئيس المشترك للجنة عوائل الشهداء في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها ابراهيم الخليف، قدّم فيها العزاء إلى ذوي الشهداء كافة: "نعزي ذوي الشهداء، وننحني أمام بطولات الشهداء الذين جسدوا بحور التضحية والفداء بالدفاع عن شعبهم وأرضهم".

كما عاهد ابراهيم الخليف على السير على درب الشهداء والحفاظ على المكتسبات التي حققوها، وأعرب عن اعتزازهم بالشهداء: "أنتم عزنا وأنتم فخرنا ونور دربنا".

ومن ثم ألقيت كلمة باسم مجلس المرأة في مدينة منبج وريفها ألقتها الادارية في المجلس ناجية حج محمد أشارت خلال كلمتها إلى منزلة الشهيد العالية والرفيعة، وحيّت كل شهيد ضحى بروحه ليحيا الوطن، ووصف الشهداء بالشمس المضيئة التي تنير درب الأجيال.

وبعد الانتهاء من قراءة الكلمات، قرئت وثيقة الشهيد وسلمت لذويه، ووري جثمان الشهيد الثرى في مزار الشهداء بمدينة منبج.

(كروب/سـ)

ANHA