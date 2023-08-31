توافد اليوم، أهالي ناحية الشدادي وذوو الشهداء وأعضاء المؤسسات والإدارات المدنية ومقاتلو قوات سوريا الديمقراطية إلى مزار الشهداء للمشاركة في مراسم تشييع جثماني المقاتلين أحمد مطر عبد الله (شيفان) وحسين علي العليوي (أحمد).

واستشهد أحمد مطر عبد الله في 27 آب الجاري في دير الزور، أما الشهيد علي العليوي فاستشهد في 29 منه. خلال عملية "تعزيز الأمن"

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء بالتزامن مع عرض عسكري قدّمه مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، عبد المجيد العطية كلمة أثنى فيها على دور الشهداء وقال: "إن الشهيدين أحمد وحسن أصبحا رمزاً للشرف والكرامة، ومنارة تضيء طريق الحق والحرية للأجيال القادمة."

كما ألقى القيادي في مجلس الشدادي العسكري، عودة الحسين كلمة وقال فيها: "نتقدم بأحر التعازي لذوي الشهيدين اللذين طالتهما يد الغدر وهما يقومان بواجبهما العسكري المقدس، لقد سقيا بدمائهما الزكية أرض العزة والكرامة".

ثم قرئت وثيقة الشهيدين من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء زهرة العبد الله وتسليمها لذويهما، ليوارى جثمانهما الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد "الشهداء خالدون".

(خ ف/ م ح)

ANHA