تشييع جثماني شهيدين وإعلان سجل شهيدين في مقاطعة الحسكة

شارك المئات من أهالي مدينة الحسكة وقراها، بالإضافة إلى ناحية تل تمر في مراسم تشييع الشهيدين من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وهما "أحمد الغضبان، الاسم الحركي أوسكان، وعبد المجيد الإبراهيم الاسم الحركي رستم برخدان، اللذين استشهدا أثناء تصديهما لهجوم استفزازي من قبل قوات حكومة دمشق على ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع عرض عسكري قدمته قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، تلاه إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في الحسكة من قبل براءة الصالح التي أثنت على تضحيات الشهداء.

أضافت العضوة في مجلس عوائل الشهداء، براءة الصالح، "أن الشهداء هم شعلة تضيء درب الحرية، ونعاهدهم بالسير على دربهم حتى الوصول إلى الحرية والديمقراطية".

من جانبها، قالت القيادية في مجلس تل تمر العسكري، جيجك زاغروس "نستذكر اليوم جميع شهدائنا الذين حافظوا على مكتسبات ثورة روج آفا، فمكتسباتنا كانت بفضل دماء أبنائنا وتضحياتهم".

أكدت جيجك زاغروس "من واجب الجميع الحفاظ على كرامة شعوب المنطقة ومكتسباتها"، معاهدة على تصعيد المقاومة والنضال حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

قرأت العضوة في مجلس عوائل الشهداء، روجدا أحمد وثائق الشهادة وسلمتها إلى ذويهم.

وخلال المراسم تم الإعلان عن سجل شهيدين من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وهم "الشهيد ماهر خليف الاسم الحركي، ماسيرو حسكة، والشهيد عبد الله علاوي عبدو، اللذين استشهدا خلال حملة مطرقة الشعوب ضد مرتزقة داعش الذين هاجموا سجن الصناعة في مدينة الحسكة في آواخر كانون الثاني الفائت.

وانتهت المراسم، بخروج موكب مهيب من عشرات السيارات المزينة بصور الشهداء، ثم وري جثمانا الشهيدين الثرى في مثواهما الأخير في مزار الشهداء بناحية تل تمر.

(ف)

ANHA