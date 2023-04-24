تشييع جثماني شهيدين إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيد خضر ببلدة أبو خشب

أقيمت اليوم، مراسم تشييع جثماني المقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية محمود موسى الحمادة ومحمد جميل الجميدة اللذين استشهدا في 19 نيسان الجاري بعد أن طالتهم أيدي الغدر أثناء قيامهم بتأدية واجبهم في الدفاع عن أرضهم وشعبهم.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس دير الزور العسكري ألقاها القيادي دمهات الكليزي قال فيها: "فقدنا اليوم اثنين من أبطالنا طالتهم يد الغدر بعملية جبانة لا يقوم بها إلا الجبناء".

وأكد الكليزي "باسم قوات سوريا الديمقراطية نتقدم بأحر التعازي لعوائل الشهداء ونعاهد شهداءنا بأننا سننتقم ونقسم بأننا سننتقم لكل قطرة من دماء شهدائنا وسنسير على دربهم ونقدم أرواحنا من أجل تراب الوطن وسنقدم أغلى ما نملك من أجل شعبنا".

بعدها ألقيت كلمة باسم المجالس ببلدة أبو خشب ألقاها الإداري عبد الحكيم العلي قال فيها: "نقف اليوم وقفة إجلال واحترام لشهدائنا أمام هذه الدماء الطاهرة التي ضحى بها شهداؤنا لننعم بالأمن والاستقرار، وضحوا بزهرة شبابهم من أجل العيش بكرامة ودفاعاً عن الأرض والعرض ولنعيش بحرية. فلكم يا شهداءنا كل التقدير والاحترام وننحني اليوم لعظمة دمائكم ونعاهدكم بأننا على دربكم سائرون حتى تحقيق النصر".

بدوره قدم الإداري في مجلس عوائل الشهداء في دير الزور عبد الغني الأحمد العزاء لذوي الشهيدين، وقال: "استشهدوا لننعم بالأمن والاستقرار والحياة الحرة الكريمة".

لتقرأ بعدها وثيقتا الشهادة وتسلما لذويهما، ثم وري جثماناهما الثرى في مزار الشهيد خضر الحمادة وسط شعار "الشهداء خالدون".

(ع ع/سـ )

ANHA