تشييع جثماني محمد كابار وزوزان إلى مثواهما الأخير

وتوجه عصر اليوم، المئات من الأهالي إلى مزار الشهيد خبات ديرك لتشييع جثماني الشهيدين زوزان عمر ومحمد كابار اللذين استشهدا بتاريخ الـ ١٤ من الشهر الجاري إثر قصف طائرة مسيرة لسيارة في قرية شورك شرقي قامشلو.

وبدأت مراسم تشييع الشهيدين بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقى عضو مجلس عوائل شهداء في ديرك حاجي علي كلمة استذكر فيها كافة شهداء الحرية، وقال: "إن الشهادة مقدسة بالنسبة لنا ونحن كعوائل الشهداء نعاهد دوماً على السير على خطا كافة الشهداء. كما نناشد كافة الأطراف والمكونات بتوحيد صفنا لنكون جواباً للمخططات التركية".

واختتم كلمته بالقول: "إن وقوفكم في مزار الشهيد خبات ديرك هو دليل على ارتباطكم بتضحيات الشهداء وتراب الوطن".

كما ألقيت كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي من قبل العضوة بروين يوسف قالت فيها: "إن استهداف تركيا للمدنيين يهدف لكسر إرادة شعبنا إلا أننا سنكون أقوى وسنصعد من النضال والكفاح".

ومن ثم قرئت وثيقتا الشهيدين المدنيين زوزان عمر ومحمد كابار، ليوارى جثماناهما الثرى في مثواهما الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك.

(ك-ع/سـ)

ANHA