تشييع جثماني الشهيدين محمد ومصطفى إلى مثواهما الأخير في الحسكة

وشارك العشرات من أهالي مدينة الحسكة وقراها في مراسم تشييع الشهيدين "محمد هلال الذويب" المقاتل في قوات الدفاع الذاتي الذي استشهد في الـ26 من حزيران المنصرم أثناء تأديته لواجبه في مدينة الحسكة، والشهيد "مصطفى السيد حسين، الاسم الحركي كاوا" المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، والذي استشهد في الـ25 من حزيران المنصرم أثناء تأديته لواجبه في ناحية عين عيسى.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقتها العضوة فاطمة علي وقالت في مستهل كلمتها: "الشهيدان محمد ومصطفى نالا مرتبة الشهادة ولا ينالها إلا من ضحى بروحه في سبيل أمن وسلام مناطق شمال وشرق سوريا".

وعاهدت فاطمة علي في كلمتها على السير على درب الشهداء للوصول إلى الأهداف التي ضحوا من أجلها.

ومن جانبه قال القيادي في المجلس العسكري للرقة كاروان كري سبي: "نقف اليوم في هذا المكان المقدس لنعلن شهيدين من خيرة أبناء هذا الوطن، ويتطلب منا أن نذكر الشهداء على الدوام لأنهم ضحوا بأرواحهم في سبيل أن نعيش".

وأكد القيادي كاروان كري سبي، أنهم كقوات سوريا الديمقراطية سيكونون سداً حصيناً لجميع مكونات شمال وشرق سوريا في ظل هجمات دولة الاحتلال التركي.

وبعدها قرأت العضوة في مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد وثيقتا الشهيدين وسلمتا لذويهما.

ووري جثمانا الشهيدين محمد الذويب ومصطفى حسين الثرى في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تندد بالمحتل وتمجد الشهداء.

(كروب /سـ)

ANHA