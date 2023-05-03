تشييع جثماني الشهيدين أحمد المطلق وصابر أحمد خلال مراسم مهيبة في الحسكة

شارك اليوم المئات من أهالي مدينة الحسكة وريفها في مراسم تشييع الشهيدين، أحمد المطلق، الاسم الحركي ريناس المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، والشهيد صابر أحمد، الاسم الحركي دلشاد باديني المقاتل في قوات الكوماندوس، واللذين استشهدا أثناء تأديتهما لواجبهما بمدينة الحسكة في الأول من أيار عام 2023.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بالتزامن مع عرض عسكري تكريماً للشهيدين، تلته كلمة مجلس عوائل الشهداء ألقاها عضو المجلس محمود جواد وقال في مستهل حديثه: "شهداؤنا عاهدوا على إكمال مسيرتهم النضالية حتى تحرير كافة أراضيهم المحتلة، متمسكين بخط الشهداء".

وتابع جواد حديثه: "نعزي أنفسنا وعوائل شهدائنا وقواتنا العسكرية باستشهاد الشهيدين أحمد وصابر، ونتمنى الصبر والسلوان لذويهما".

ومن جانبه قال القيادي في قوات الكوماندوس بإقليم الجزيرة زردشت حسكة: "مهما تحدثنا عن الشهداء فلن نستطيع أن نصف عظمتهم، فطريق الشهداء مقدس".

وعاهد القيادي في قوات الكوماندوس بإقليم الجزيرة زردشت حسكة على السير على خطا الشهداء حتى تحقيق جميع أمانيهم وطموحاتهم.

وبعدها تم قراءة وثيقتي الشهيدين أحمد المطلق وصابر أحمد وسلمتا لذويهما، ليوارى جثمانا الشهيدين الثرى في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية وسط الزغاريد والشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/ك)

ANHA