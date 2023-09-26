تشييع جثمانَي الصحفي سيد آفران وأصلان قامشلو غداً

استُشهد الصحفي سيد آفران، الذي قضى 30 عاماً من حياته في النضال في سبيل الحريّة والبحث عن الحقيقة وإيصال الوقائع في أجزاء كردستان الأربعة وخارجها، في الـ 22 من أيلول، جرّاء تعرّضه لأزمةٍ قلبية، فيما استُشهد القيادي في وحدات حماية الشعب، أصلان قامشلو في قامشلو في الـ 17 من الشهر ذاته في هجومٍ جوّي نفّذته مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي.

وسيتمّ تشييع جثمانَي مناضل القلم الحر، سيد آفران والقيادي أصلان قامشلو، إلى مثواهما الأخير يوم غد الأربعاء (27 أيلول) بمراسم جماهيرية.

ويبدأ برنامج المراسم التي ينظّمها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة من أمام مشرحة مدينة قامشلو في تمام الساعة 11:00، إذ سيُستلم جثمانا الشهيدين سيد آفران وأصلان قامشلو منها وتنقلان إلى مزار الشهيد دليل ساروخان في مسيرةٍ راجلة.

وبعد المسيرة، ستُنظّم المراسم في مزار الشهيد دليل ساروخان ويُشيّع جثمانَا الشهيدين ليواريا الثرى هناك.

(ر)